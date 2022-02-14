Два брата задержаны в Ингушетии по подозрению в хранении оружия и боеприпасов

«В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий задержаны братья, в их домах силовики обнаружили и изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы», — сказал источник.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что на основании постановления суда правоохранители провели обыски в доме 59-летнего жителя села Сурхахи Назрановского района республики, в ходе которых изъяты охотничий карабин «Сайга — МК» калибра 7,62×39 мм, патроны калибра 7,62×39 для охотничьего карабина, патроны для автомата АК-47, ручной пулемет Калашникова (РПК-47), охотничий карабин «Тигр», патроны к пулемету Калашникова.

Мужчине вменяют незаконный оборот боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ). После обысков он задержан и водворен в изолятор временного содержания полиции.