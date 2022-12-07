Два человека могут находиться под завалами в ТД в Назрани

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Торговый дом горит в Назрани, под завалами могут находиться два человека, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МЧС республики в среду.

«Пожар произошел в торговом доме «Таргим» в Назрани по ул. Муталиева, 165. Сейчас идет ликвидация возгорания, также разбираются завалы», — сказал представитель ведомства.

По его словам, под завалами могут находиться двое пострадавших, но это пока неподтверждённая информация.

На месте ЧП работают пожарные и спасательный отряд «Эрзи» республиканского МЧС.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в 15:03 в дежурную смену ГУМЧС РФ по региону поступило сообщение о происшествии в Назрани по ул. Муталиева в торговом доме «Таргим».

По прибытии на место происшествия установлено, что в здании ТД произошел хлопок газо-воздушной смеси с последующем возгоранием и частичным разрушением здания.

Площадь пожара, предположительно, составила 200 квадратных метров.

По предварительным данным, травмы получили четыре человека.

Пострадавшие доставлены в ингушскую республиканскую больницу в Назрани.
На место происшествия выехали силы и средства МЧС России по республике.

 

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