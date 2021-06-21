Два человека погибли, четверо госпитализированы в результате ДТП в Ингушетии
Четыре автомобиля столкнулись накануне вечером на дороге Назрань-Малгобек, есть жертвы и пострадавшие, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального управления МЧС.
«Сообщение о происшествии в ведомство поступило в 21:28. По прибытии на место инцидента спасательного расчета было установлено, что столкнулись четыре автомашины: КАМАЗ, ВАЗ-21115, Hyundai Solaris и Газель», — сказал представитель пресс-службы.
По его информации, при автоаварии пострадали шесть человек, двое из них погибли, четверо находятся в тяжелом состоянии.
В обстоятельствах ДТП разбираются правоохранительные органы.