Два человека погибли, четверо госпитализированы в результате ДТП в Ингушетии

«Сообщение о происшествии в ведомство поступило в 21:28. По прибытии на место инцидента спасательного расчета было установлено, что столкнулись четыре автомашины: КАМАЗ, ВАЗ-21115, Hyundai Solaris и Газель», — сказал представитель пресс-службы.

По его информации, при автоаварии пострадали шесть человек, двое из них погибли, четверо находятся в тяжелом состоянии.

В обстоятельствах ДТП разбираются правоохранительные органы.