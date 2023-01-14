Два человека погибли в ДТП с «Камазом» и легковушкой в Ингушетии

«ДТП произошло в 13:29 мск в городе Сунжа по улице Богатырева, столкнулись два автомобиля «Камаз» и «Мерседес». В результате дорожно-транспортного происшествия есть пострадавшие и двое погибших. Для ликвидации последствий привлекались 8 человек и 2 единицы техники», — сказал собеседник.

По его словам, пострадавшие госпитализированы в Центральную районную больницу города.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.