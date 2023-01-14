Два человека погибли в ДТП с «Камазом» и легковушкой в Ингушетии
В городе Сунжа Ингушетии в результате столкновения легковушки и «Камаза» погибли два человека, также есть пострадавшие, сообщили газете «Ингушетия» в субботу, 14 января, в региональном МЧС,
«ДТП произошло в 13:29 мск в городе Сунжа по улице Богатырева, столкнулись два автомобиля «Камаз» и «Мерседес». В результате дорожно-транспортного происшествия есть пострадавшие и двое погибших. Для ликвидации последствий привлекались 8 человек и 2 единицы техники», — сказал собеседник.
По его словам, пострадавшие госпитализированы в Центральную районную больницу города.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.