Два человека пострадали при столкновении иномарок в Ингушетии
Два человека пострадали при столкновении в городе Назрани автомобилей Toyota Corolla и Kia Rio, они госпитализированы в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.
Автоавария произошла произошло накануне вечером по улице Суламбека Осканова, детей среди участников ДТП не было, сообщили газете «Ингушетия» в МЧС по региону.
Для деблокировки пострадавших привлекались силы и средства ПСО «Эрзи» — три человека и одна единицы техники.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.