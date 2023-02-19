ДТП

Два человека пострадали при столкновении иномарок в Ингушетии

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Два человека пострадали при столкновении в городе Назрани автомобилей Toyota Corolla и Kia Rio, они госпитализированы в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.

Автоавария произошла произошло накануне вечером по улице Суламбека Осканова, детей среди участников ДТП не было, сообщили газете «Ингушетия» в МЧС по региону.

Для деблокировки пострадавших привлекались силы и средства ПСО «Эрзи» — три человека и одна единицы техники.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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