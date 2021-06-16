ДТП

Два человека пострадали в ДТП в Ингушетии

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Два человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии на выезде из города Сунжа Ингушетии накануне вечером, они доставлены в медучреждение.

Как сообщает пресс-служба МЧС по республике, по прибытии на место происшествия спасателями было установлено, что столкнулись два автомобиля марки ВАЗ-2112 и грузовой автомобиль ГАЗ-53.

Пострадавшие доставлены в центральную районную больницу в городе Сунжа. Детей среди участников ДТП нет.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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