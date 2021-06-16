Два человека пострадали в ДТП в Ингушетии
Два человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии на выезде из города Сунжа Ингушетии накануне вечером, они доставлены в медучреждение.
Как сообщает пресс-служба МЧС по республике, по прибытии на место происшествия спасателями было установлено, что столкнулись два автомобиля марки ВАЗ-2112 и грузовой автомобиль ГАЗ-53.
Пострадавшие доставлены в центральную районную больницу в городе Сунжа. Детей среди участников ДТП нет.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.