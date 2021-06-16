Два человека пострадали в ДТП в Ингушетии

Как сообщает пресс-служба МЧС по республике, по прибытии на место происшествия спасателями было установлено, что столкнулись два автомобиля марки ВАЗ-2112 и грузовой автомобиль ГАЗ-53.

Пострадавшие доставлены в центральную районную больницу в городе Сунжа. Детей среди участников ДТП нет.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.