Два человека пострадали в ДТП в Ингушетии

Сообщение о том, что в городе Карабулаке произошло ДТП поступило в дежурную смену ГУ МЧС по республике в 21.32 мск. По прибытии на место происшествия спасательного расчета было установлено, что столкнулись автомобили «Форд Фокус» и «Лада Калина».

Пострадавшие на машине скорой помощи доставлен в Ингушскую республиканскую клиническую больницу городе Назрани. Детей среди участников ДТП нет.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.