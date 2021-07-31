ДТП

Два человека пострадали в ДТП в Ингушетии

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Два человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Ингушетии накануне вечером, информирует пресс-служба регионального чрезвычайного ведомства.

Сообщение о том, что в городе Карабулаке произошло ДТП поступило в дежурную смену ГУ МЧС по республике в 21.32 мск. По прибытии на место происшествия спасательного расчета было установлено, что столкнулись автомобили «Форд Фокус» и «Лада Калина».

Пострадавшие на машине скорой помощи доставлен в Ингушскую республиканскую клиническую больницу городе Назрани. Детей среди участников ДТП нет.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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