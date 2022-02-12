Два человека пострадали в ДТП в Ингушетии

Сообщение о ДТП поступило в дежурную смену ГУ МЧС по республике в 10:42 мск в субботу. По прибытии на место происшествия спасателями было установлено, что столкнулись автомобили ВАЗ-21114 и ВАЗ-21113.

Пострадавшие доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в городе Назрани.

Детей среди участников дорожно-транспортного происшествия нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.