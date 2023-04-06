Два человека пострадали в Ингушетии при опрокидывании «Приоры»

Сообщение о ДТП по дороге «Экажево-Али-Юрт» в районе швейной фабрики, поступило в оперативную дежурную смену ГУ МЧС по республике в 22:42 мск 5 апреля.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

На место аварии выезжали спасатели — 6 человек и две единицы техники, а также сотрудники Госавтоинспекции.