ДТП

Два человека пострадали в Ингушетии при опрокидывании «Приоры»

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Два человека пострадали при опрокидывании в кювет автомобиля Lada Priora в Назрановском районе республики, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе чрезвычайного ведомства по региону.

Сообщение о ДТП по дороге «Экажево-Али-Юрт» в районе швейной фабрики, поступило в оперативную дежурную смену ГУ МЧС по республике в 22:42 мск 5 апреля.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

На место аварии выезжали спасатели — 6 человек и две единицы техники, а также сотрудники Госавтоинспекции.

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