Два человека пострадали в Ингушетии при опрокидывании «Приоры»
Два человека пострадали при опрокидывании в кювет автомобиля Lada Priora в Назрановском районе республики, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе чрезвычайного ведомства по региону.
Сообщение о ДТП по дороге «Экажево-Али-Юрт» в районе швейной фабрики, поступило в оперативную дежурную смену ГУ МЧС по республике в 22:42 мск 5 апреля.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
На место аварии выезжали спасатели — 6 человек и две единицы техники, а также сотрудники Госавтоинспекции.