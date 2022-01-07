Два человека пострадали в ночном ДТП в Ингушетии
В ночной автоаварии в Ингушетии пострадали два человека, которые доставлены в медучреждение, сообщает пресс-служба регионального чрезвычайного ведомства.
Сообщение о том, что на автодороге «Малгобек-Зязиков-Юрт» произошло ДТП потупило в дежурную смену ГУ МЧС по республике в 03.15 мск в пятницу.
По прибытию на место происшествия спасательного расчета было установлено, что водитель автомобиля марки «Мерседес», не справившись с рулевым управлением совершил наезд на бетонное ограждение.
Пострадавшие на карете скорой помощи доставлены в Малгобекскую центральную районную больницу.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.