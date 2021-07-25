Два человека пострадали в ночной автоаварии в Ингушетии

«Сообщение о том, что в городе Назрани, по улице Тангиева в районе рынка «Фабрика» произошло ДТП поступило года в дежурную смену ГУ МЧС по республике в 01:25 мск. По прибытии на место происшествия спасательного расчета было установлено, что столкнулись два легковых автомобиля Toyota Avensis, и второй участник покинул место происшествия», — говорится в сообщении.

Пострадавшие на попутном транспорте были доставлены Ингушскую республиканскую клиническую больницу в городе Назрани, детей среди нет.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Для деблокировки пострадавших и ликвидации последствий ДТП привлекались сотрудники поисково-спасательного отряда «Эрзи» в количестве 3 человека и 1 единица техники.