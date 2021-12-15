Два человека с Covid-19 умерли в Ингушетии за минувшие сутки

На 15 декабря в республике проведено 571 097 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 27 399 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+83 за сутки).

Выздоровело 25 473 человека (+56 за сутки).

327 человек госпитализировано,155 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 33 пациента находятся в реанимации, из них 16 — на ИВЛ.

1151 житель региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.