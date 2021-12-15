Два человека с Covid-19 умерли в Ингушетии за минувшие сутки
Два пациента с коронавирусом умерли в Ингушетии за прошедшие сутки, всего — 448 человек, сообщает региональный оперативный штаб.
На 15 декабря в республике проведено 571 097 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 27 399 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+83 за сутки).
Выздоровело 25 473 человека (+56 за сутки).
327 человек госпитализировано,155 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 33 пациента находятся в реанимации, из них 16 — на ИВЛ.
1151 житель региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.