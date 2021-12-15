Коронавирус

Два человека с Covid-19 умерли в Ингушетии за минувшие сутки

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Два пациента с коронавирусом умерли в Ингушетии за прошедшие сутки, всего — 448 человек, сообщает региональный оперативный штаб.

На 15 декабря в республике проведено 571 097 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 27 399 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+83 за сутки).

Выздоровело 25 473 человека (+56 за сутки).

327 человек госпитализировано,155 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 33 пациента находятся в реанимации, из них 16 — на ИВЛ.

1151 житель региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.

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