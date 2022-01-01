Два человека с Covid-19 умерли в Ингушетии за сутки

По лабораторным исследованиям на 1 января 2022 года всего в регионе выявлено 28 730 случаев Covid-19 (+67 за сутки), сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом.

Выздоровело — 26 814 (+33 за сутки).

В России за прошедшие сутки подтвержден 19 751 случай Covid-19 в 85 регионах. Среди вновь выявленных случаев 9,3% — без клинических проявлений.