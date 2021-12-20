Два человека скончались от коронавируса в Ингушетии за сутки

По последним данным статистики оперативного штаба, на 20 декабря в Ингушетии лабораторно подтверждено 27 802 случая заражения коронавирусом Covid-19, из них полностью выздоровели 25 878 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 455 человек.

По официальной статистике коронавируса в республике, в период с 19 по 20 декабря 2021 года количество заболевших Covid-19 — 70, выздоровлений — 97, смертей — 2.