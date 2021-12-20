Коронавирус

Два человека скончались от коронавируса в Ингушетии за сутки

0

В России за минувшие сутки от коронавируса умерли 1 тыс. 19 пациентов, больше всего скончавшихся в Москве — 78. В Ингушетии по состоянию на 20 декабря скончались два человека, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

По последним данным статистики оперативного штаба, на 20 декабря в Ингушетии лабораторно подтверждено 27 802 случая заражения коронавирусом Covid-19, из них полностью выздоровели 25 878 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 455 человек.

По официальной статистике коронавируса в республике, в период с 19 по 20 декабря 2021 года количество заболевших Covid-19 — 70, выздоровлений — 97, смертей — 2.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушский спортсмен Башир Джаутханов успешно выступил на чемпионате мира по пауэрлифтингу в Москве
Более 75 млн рублей получит Ингушетия в 2022-2023 годах на строительство и ремонт дорог
В Сунженском районе Ингушетии завершилась осенняя призывная кампания
Ингушские дзюдоисты успешно выступили на турнире в Мичуринске
Ингушские спортсмены заняли первое общекомандное место на турнире по панкратиону в Краснодаре
Юношеская сборная Ингушетии по вольной борьбе завоевала 24 медали на межрегиональном турнире в Назрани
Дорожники Ингушетии начали укладку завершающего слоя автодороги, соединяющей регион с Чечней
29 лет назад состоялся первый эфир ГТРК «Ингушетия»
В трех населенных пунктах Ингушетии 21 декабря отключат свет
В горной Ингушетии до конца суток ожидается сильный ветер
Ингушетия в числе регионов-аутсайдеров по доступности бензина

Главное

Яндекс.Метрика

 