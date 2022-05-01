Два человека стали жертвами вооруженного конфликт из-за земли в Ингушетии

«Накануне вечером в полицию Сунженского района поступило сообщение о доставлении с огнестрельными ранениями двух человек из тейпа Далиевых 1985 и 1986 годов рождения, которые от полученных ран скончались в больнице», — сказал источник.

По его информации, полиция установила, что ориентировочно в 19:00 между Балаевыми и Далиевыми возник конфликт на почве оспаривания прав собственности на земельный участок.

В ходе спора один из участников открыл стрельбу, предположительно, из автомата. В результате огнестрельные ранения получили двое мужчин из тейпа Далиевых.

После инцидента стрелявшие скрылись с места происшествия, предположительно, на автомобиле «Нива».

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства. Преступники объявлены в розыск.

Информацию о гибели двух человек в ходе конфликта подтвердили газете «Ингушетия» в пресс-службе МВД по республике.