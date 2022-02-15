Коронавирус

Два человека умерли, 382 новых случая Covid-19 в Ингушетии за сутки

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На 15 февраля в Ингушетии проведено 681 079 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 36 660 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+382 за сутки).

За минувшие сутки умерли два пациента, всего — 526 человек, выздоровело —31 133 (+189 за сутки).

С подтверждением болезни и подозрением на Covid-19 госпитализировано 136 жителей региона старше 60 лет.

304 человека госпитализировано, 173 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 32 пациента в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 20 из них — на ИВЛ.

4 697 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.

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