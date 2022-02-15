Два человека умерли, 382 новых случая Covid-19 в Ингушетии за сутки

За минувшие сутки умерли два пациента, всего — 526 человек, выздоровело —31 133 (+189 за сутки).

С подтверждением болезни и подозрением на Covid-19 госпитализировано 136 жителей региона старше 60 лет.

304 человека госпитализировано, 173 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 32 пациента в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 20 из них — на ИВЛ.

4 697 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.