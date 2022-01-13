Коронавирус

Два человека умерли, 70 новых случаев Covid-19 в Ингушетии за сутки

0

В Ингушетии за прошедшие сутки умерли два пациента с коронавирусом, всего 489 человек.

На 13 января в республике проведено 617 997 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 29 527 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+70 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Выписано по выздоровлении 27 636 пациентов (+60 за сутки).

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 81.

251 человек госпитализирован, 137 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 29 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 15 — на ИВЛ.

1151 житель региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Под ИЖС в городе Назрани Ингушетии отведено 36 га земли
Автобусный маршрут «Назрань-Дачное» продлен до села Куртат Пригородного района
В рамках нацпроекта «Культура» в Ингушетии в 2022 году планируется построить и модернизировать ряд культурных учреждений
О проведении широкомасштабных мероприятий по розыску лиц, уклоняющихся от прохождения военной службы
Индексацию пенсий на 8,6% для неработающих пенсионеров произведут с 1 января 2022 года
Деятельность 507 военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации
Замруководителя республиканского Миннаца поздравил коллектив газеты «Ингушетия» с профессиональным праздником
Благодаря нацпроекту в Ингушетии удалось снизить количество опасных участков дорог
Пограничники поздравили сотрудников газеты «Ингушетия» с Днём российской печати
Старшеклассников Ингушетии приглашают к участию во Всероссийском конкурсе «Чтение. Библиотека. Творчество»
Северо-Кавказский институт — филиал РАНХиГС поздравил сотрудников газеты «Ингушетия» с Днем российской печати

Главное

Яндекс.Метрика

 