Два человека умерли, 70 новых случаев Covid-19 в Ингушетии за сутки

На 13 января в республике проведено 617 997 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 29 527 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+70 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Выписано по выздоровлении 27 636 пациентов (+60 за сутки).

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 81.

251 человек госпитализирован, 137 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 29 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 15 — на ИВЛ.

1151 житель региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.