Два человека умерли, 70 новых случаев Covid-19 в Ингушетии за сутки
В Ингушетии за прошедшие сутки умерли два пациента с коронавирусом, всего 489 человек.
На 13 января в республике проведено 617 997 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 29 527 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+70 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.
Выписано по выздоровлении 27 636 пациентов (+60 за сутки).
Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 81.
251 человек госпитализирован, 137 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 29 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 15 — на ИВЛ.
1151 житель региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.