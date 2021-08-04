Два дополнительных отделения для больных Covid-19 открыты в Ингушетии

«Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов принял оперативное решение по открытию новых ковидных пунктов в регионе. Число коронавирусных больных с каждым днем растет, и это стало необходимостью, ведь горький опыт прошлого показывает, насколько важно создание таковых. В том же Малгобеке, к сожалению, были случаи, когда люди не доезжали до больницы», — отметил премьер-министр региона Владимир Сластенин.

В рамках инспекционного выезда он проверил готовность ковидных отделений к приему больных.

Сластенин побывал в Кантышевской участковой больнице, где развернуто отделение на 60 коек, из них — 45 с подведенным кислородом и 2 — реанимационных. Помимо жителей Кантышево, больница обслуживает больных из соседних сел Долаково и Гайрбек-Юрт. Стационарные больные на данный момент отсутствуют, в то же время на амбулаторном лечении находится в общей сложности 106 человек из Кантышево и Долаково, из них 17 — дети.

Тем временем на базе психоневрологического диспансера Малгобекской центральной районной больницы будет временно развернуто 120 коек для лечения больных коронавирусной инфекцией. Из них реанимационных — 20, кислородных — 54 точки. К концу недели планируется увеличить коечный фонд до 180. Количество людей, пребывающих в стационаре — 104 человека, из них 9 — находятся в реанимации. Новый корпус оснащен разводкой кислорода, перевезены ИВЛ-аппараты, мониторы наблюдения за пациентами в реанимационные залы и все необходимые медикаменты.

«Пребывание людей здесь будет гораздо более комфортным, и для сотрудников нашей больницы это дает дополнительные возможности: теперь мы будем закрывать проблемы своими силами, не вывозя пациентов за пределы, в тот же город Назрань, и даже помогать близлежащим районам», — отметила главный врач МЦРБ Лиля Сампиева.

«Мы всеми силами будем помогать бороться с вирусом, а население прошу ответственно подойти к данному вопросы, пройти вакцинацию и беречь себя», — подчеркнул Сластенин, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.