Два колледжа Ингушетии присоединились к акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ

Отмечается, что к акции взаимопомощи присоединились студенты и преподаватели Ингушского и Назрановского политехнических колледжей. Они предоставили продуктовые наборы, хозяйственные товары для военнослужащих, а также детское питание и продукты первой необходимости для семей мобилизованных граждан.

В мероприятии принял участие филиал популярной торговой компании «Спортмастер». Им был предоставлен ассортимент теплых зимних вещей, чтобы маленькие граждане могли играть на улице и не мерзнуть.

Получить адресную помощь можно на сайте #МыВместе, по телефону горячей линии 8 (800) 200-34-11 или через региональных представителей — 8 928 746 64 81.