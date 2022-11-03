Благотворительность

Два колледжа Ингушетии присоединились к акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ

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Региональный штаб #МЫВМЕСТЕ не сбавляет темпы, волонтеры принимают заявки горячей региональной линии от семей мобилизованных граждан, сортируют продуктовые наборы, медикаменты, вещи первой необходимости поступающих от неравнодушных жителей Ингушетии, сообщается в Телеграм-канале правительства республики.

Отмечается, что к акции взаимопомощи присоединились студенты и преподаватели Ингушского и Назрановского политехнических колледжей. Они предоставили продуктовые наборы, хозяйственные товары для военнослужащих, а также детское питание и продукты первой необходимости для семей мобилизованных граждан.

В мероприятии принял участие филиал популярной торговой компании «Спортмастер». Им был предоставлен ассортимент теплых зимних вещей, чтобы маленькие граждане могли играть на улице и не мерзнуть.

Получить адресную помощь можно на сайте #МыВместе, по телефону горячей линии 8 (800) 200-34-11 или через региональных представителей — 8 928 746 64 81.

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