Два колледжа Ингушетии присоединились к акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ
Региональный штаб #МЫВМЕСТЕ не сбавляет темпы, волонтеры принимают заявки горячей региональной линии от семей мобилизованных граждан, сортируют продуктовые наборы, медикаменты, вещи первой необходимости поступающих от неравнодушных жителей Ингушетии, сообщается в Телеграм-канале правительства республики.
Отмечается, что к акции взаимопомощи присоединились студенты и преподаватели Ингушского и Назрановского политехнических колледжей. Они предоставили продуктовые наборы, хозяйственные товары для военнослужащих, а также детское питание и продукты первой необходимости для семей мобилизованных граждан.
В мероприятии принял участие филиал популярной торговой компании «Спортмастер». Им был предоставлен ассортимент теплых зимних вещей, чтобы маленькие граждане могли играть на улице и не мерзнуть.
Получить адресную помощь можно на сайте #МыВместе, по телефону горячей линии 8 (800) 200-34-11 или через региональных представителей — 8 928 746 64 81.