Электроснабжение

Два населенных пункта в Ингушетии останутся без света на 10 часов из-за ремонтных работ

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В сельских поселениях Сагопши и Песедах Малгобекского района Ингушетии во вторник, 11 июля, прекратят подачу электричества из-за внеплановых ремонтных работ, сообщает пресс-служба МЧС России по региону.

В чрезвычайном ведомстве призвали быть бдительными и следить за электрооборудованием.

По данным филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго», ремонтные работы проведут с 8 до 18 часов, подача электричества будет прекращена только частично на определенных улицах. На каких именно улицах ведомство не уточнило.

Единая дежурно-диспетчерская служба Малгобекского района: 8 (8734) 62-41-81.

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