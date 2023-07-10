Два населенных пункта в Ингушетии останутся без света на 10 часов из-за ремонтных работ

В чрезвычайном ведомстве призвали быть бдительными и следить за электрооборудованием.

По данным филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго», ремонтные работы проведут с 8 до 18 часов, подача электричества будет прекращена только частично на определенных улицах. На каких именно улицах ведомство не уточнило.

Единая дежурно-диспетчерская служба Малгобекского района: 8 (8734) 62-41-81.