Два населенных пункта в Ингушетии останутся без света на 10 часов из-за ремонтных работ
В сельских поселениях Сагопши и Песедах Малгобекского района Ингушетии во вторник, 11 июля, прекратят подачу электричества из-за внеплановых ремонтных работ, сообщает пресс-служба МЧС России по региону.
В чрезвычайном ведомстве призвали быть бдительными и следить за электрооборудованием.
По данным филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго», ремонтные работы проведут с 8 до 18 часов, подача электричества будет прекращена только частично на определенных улицах. На каких именно улицах ведомство не уточнило.
Единая дежурно-диспетчерская служба Малгобекского района: 8 (8734) 62-41-81.