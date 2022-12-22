Два новых газопровода построят в Ингушетии в рамках госпрограммы

«В соответствии с Вашим указом была утверждена новая программа развития газоснабжения и газификации республики на 2021-2030 годы. Ее реализация предусматривает строительство распределительного газопровода-связки между ГРС Назрань-2 и ГРС Кантышево протяженностью 9,2 км, а также межпоселкового газопровода ГРС Джейрах —Таргим — детский оздоровительный лагерь «Эрзи» протяженностью 52 км», — сказал Ахмет Лолохоев.

По его словам, благодаря сотрудничеству Ингушетии и ПАО «Газпром» уровень газификации республики достиг 79%.

«Установлена необходимость газификации 943 домов в 39 населенных пунктах, в границах которых проложены газораспределительные сети. На середину декабря поступило 1 267 заявок на газификацию. Республика находится в зеленой зоне рейтинга субъектов РФ, а показатель эффективности проводимой в регионе работы по этому направлению был отмечен Правительством РФ», — добавил Лолохоев, отметив, что также в 2022 году введена в эксплуатацию автогазонакопительная компрессорная станция в сельском поселении Троицкое.

«Вы совсем недавно возглавляете ведомство, но я рассчитываю на Ваш профессионализм, поскольку от работы Вашего ведомства напрямую зависит комфортное проживание жителей республики. Вода, тепло в доме, свет — все это жизненно важные условия, контроль за которыми находится в Вашем ведении. Надеюсь, министерство не будет снижать темпов, а только наращивать их», — сказал Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Ранее сообщалось, что власти Ингушетии в рамках прорывных проектов намерены построить в регионе солнечную электростанцию, установленной мощностью 6 МВт в 2023 году. Уже проведены рабочие встречи и достигнуты соглашения с потенциальными инвесторами, специализирующимися на строительстве объектов в сфере генерации солнечной энергии. Реализация проекта позволит создать 13 постоянных квалифицированных рабочих мест и дополнительный источник генерации электроэнергии.