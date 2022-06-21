Два новых случая Covid-19 выявили в Ингушетии за сутки
На 21 июня в Ингушетии проведено свыше 936 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 41 044 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+2 за сутки).
За весь период умерло 550 человек, выздоровело — 40 360, сообщает региональный оперативный штаб.
Госпитализировано 25 человек, 7 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 1 пациент в тяжелом состоянии, в отделении реанимации на ИВЛ — 1.
109 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.