Коронавирус

Два пациента умерли, 77 новых случаев Covid-19 в Ингушетии за сутки

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За прошедшие сутки в Ингушетии умерли два пациента с коронавирусом, за весь период — 494 человека.

На 19 января в республике проведено 627 494 скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию, 29 955 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+77 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Выздоровело 28 070 пациентов (+71 за сутки).

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 83.

203 человека госпитализировано, 118 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 22 пациента в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 15 — на ИВЛ.

1188 жителей республики, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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