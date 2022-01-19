Два пациента умерли, 77 новых случаев Covid-19 в Ингушетии за сутки
За прошедшие сутки в Ингушетии умерли два пациента с коронавирусом, за весь период — 494 человека.
На 19 января в республике проведено 627 494 скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию, 29 955 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+77 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.
Выздоровело 28 070 пациентов (+71 за сутки).
Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 83.
203 человека госпитализировано, 118 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 22 пациента в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 15 — на ИВЛ.
1188 жителей республики, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.