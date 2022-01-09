Коронавирус

Два пациента умерли в Ингушетии за сутки, 66 новых случаев Covid-19

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За минувшие сутки в Ингушетии скончались два пациента с коронавирусом, всего — 485 человек.

На 9 января в республике 29 257 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+66 за сутки), сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом.

Выздоровело — 27 373 человека (+84 за сутки).

За минувшие сутки в России подтверждено 16 246 случаев коронавируса в 84 регионах.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 10 650 849 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период умерло 316 163 человека, выписано по выздоровлении — 9 686 912.

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