Два предприятия Ингушетии получат поддержку по нацпроекту «Производительность труда»

Как сообщила на встрече с Главой республики Махмуд-Али Калиматовым руководитель Минэкономики региона Эсет Тумгоева, предприятиям республики будет доступна расширенная поддержка Федерального центра компетенций (ФЦК).

«Отбор будет произведен позже с согласия руководителей самих предприятий. Участие в нацпроекте позволит им увеличить производственные мощности, повысить качество работы, сэкономить на материальных ресурсах и затратах, увеличить продажи и многое другое», — сказала Тумгоева.

По ее словам, претендовать на участие в проекте может предприятие из базовой не сырьевой отрасли с выручкой за прошлый год не менее 400 млн рублей без НДС. Помощь в рамках нацпроекта будет оказана на безвозмездной основе.

Помимо ряда преимуществ, в том числе помощи ведущих экспертов-практиков по внедрению бережливого производства, предприятия получат доступ к льготным займам по программе Фонда развития промышленности для финансирования проектов по увеличению производительности на сумму до 100 млн рублей под 1% годовых. Благодаря названному нацпроекту 2,3 тыс. компаний России уже увеличили свои доходы на 61 млрд руб.

Глава республики отметил, что федеральный центр ежегодно оказывает весомую поддержку региону, теперь еще дана возможность развивать промышленные предприятия, наладить их работу. Он напомнил, что в прошлые годы в регионе было более десятка простаивающих нерентабельных предприятий, которые были перезапущены.

«Участие в таком нацпроекте позволит нам не только перезапускать предприятия, но и увеличить их производственные мощности и доходы. Это привлечет в республику новых инвесторов», — цитирует Калиматова его пресс-служба.

Напомним, что нацпроект «Производительность труда» — мера государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат.