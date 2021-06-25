Греко-римская борьба

Два представителя Ингушетии выступят на первенстве Европы среди молодежи в Германии

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Два представителя Ингушетии, из клуба «Ади Ахмад», выступят на первенстве Европы среди молодежи в Германии, в Дортмунде.

На ковёр выйдут за медалями европейского первенства Амирхан Цечоев (82 кг) и Мухаммад Евлоев (87 кг). Об этом сообщил президент Федерации спортивной борьбы Ингушетии Руслан Белхороев.

В настоящее время ингушские спортсмены проходят подводящий учебно-тренировочный сбор по подготовке к турниру на базе подмосковного спортивного центра «Княжьи дали».

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, уже 30 июня спортсмены из республики вылетят на место проведения соревнований.

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