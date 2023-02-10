Два студента из Ингушетии победили в олимпиадах филиала РАНХиГС

Около 100 студентов СПО из регионов СКФО зарегистрировались на олимпиады и прошли первый этап — тестирование. По итогам отборочного этапа в финал вышли 22 участника, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе вуза.

Директор Северо-Кавказского института президентской академии, член Общественной палаты России Азамат Тлисов, приветствуя финалистов олимпиад, отметил, что уже на протяжении 29 лет учебное заведение осуществляет образовательную деятельность по программам высшего образования.

Он напомнил, что вуз готовит кадры для государственного сектора, экономики, правовой и социальной сферы. Кроме того, реализуем крупные национальные проекты по развитию человеческого капитала

«Особо важно, что академия является экспертно-консультативной площадкой для органов власти, центром разработки и сопровождения программ развития регионов. Дорогие друзья, благодарю всех участников олимпиады и поздравляю успешно прошедших отборочный этап и вышедших в финал. Сегодня вам предстоит продемонстрировать свои знания в решении заданий очного финального этапа олимпиады, сразу скажу: задания сложные, но уверен, что вы с ними справитесь. Всем удачи», — сказал Тлисов.

Ответственный секретарь приемной комиссии СКИ РАНХиГС Елена Акопян отметила, что олимпиады проводятся не в первый раз, а в этом году конкурс был очень серьезным. Работы оценивала экспертная комиссия в лице преподавателей кафедры экономики и финансового права и кафедры правового обеспечения деятельности органов власти.

Все участники получили сертификаты, а победители дипломы. Награды вручила декан факультета экономики, управления и права Северо-Кавказского института — филиала РАНХиГС, кандидат экономических наук Оксана Ступникова.

Напомним, победители и призеры получают скидку на обучение в вузе: победители — 20%, призеры — 15% и 10%.