Новостройки

Два суда в Ингушетии справили новоселье

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Карабулакский и Магасский районные суды, долгое время располагавшиеся в приспособленных постройках, получили современные здания, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе главы и правительства региона.

В церемонии открытия Магасского суда приняли участие Глава республики Махмуд-Али Калиматов и председатель Верховного суда Ингушетии Ибрагим Фаргиев.

Руководитель региона отметил, что в сравнении с другими районными и городскими судами столичная судебная система испытывает наибольшую нагрузку. И в связи с этим открытие нового здания является важным событием и для работников судопроизводства, и для жителей республики.

«Здесь рассматривается более 50% дел и материалов, находящихся в юрисдикции районных судов республики. Совершенствование судебной системы не может проходить без развития материальной базы, без создания определённых удобств. В новом здании предусмотрены все условия для комфортной работы коллектива районного суда», — заявил Калиматов.

Глава субъекта считает важным, чтобы в удобной обстановке правосудие осуществлялось на качественно высоком уровне в интересах всего общества и конкретного человека, а права и интересы граждан получали достойную защиту.

Важное событие в жизни работников суда и горожан республики связано с еще одним открытием судебного здания, в котором разместится Карабулакский районный суд. Он, как и Магасский суд, долгое время находился в приспособленном помещении, не предназначенном для осуществления судопроизводства.

 

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