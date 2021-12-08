Два суда в Ингушетии справили новоселье

В церемонии открытия Магасского суда приняли участие Глава республики Махмуд-Али Калиматов и председатель Верховного суда Ингушетии Ибрагим Фаргиев.

Руководитель региона отметил, что в сравнении с другими районными и городскими судами столичная судебная система испытывает наибольшую нагрузку. И в связи с этим открытие нового здания является важным событием и для работников судопроизводства, и для жителей республики.

«Здесь рассматривается более 50% дел и материалов, находящихся в юрисдикции районных судов республики. Совершенствование судебной системы не может проходить без развития материальной базы, без создания определённых удобств. В новом здании предусмотрены все условия для комфортной работы коллектива районного суда», — заявил Калиматов.

Глава субъекта считает важным, чтобы в удобной обстановке правосудие осуществлялось на качественно высоком уровне в интересах всего общества и конкретного человека, а права и интересы граждан получали достойную защиту.

Важное событие в жизни работников суда и горожан республики связано с еще одним открытием судебного здания, в котором разместится Карабулакский районный суд. Он, как и Магасский суд, долгое время находился в приспособленном помещении, не предназначенном для осуществления судопроизводства.