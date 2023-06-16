Два выпускника в Ингушетии на ЕГЭ по русскому языку получили 100 баллов
Два выпускника в республике получили заветные 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе министерства образования региона.
«Обладателями наивысшего результата стали учащиеся лицея номер один города Магаса Амин Гезгиев и гимназии «Марем» столицы республики Марифа Кортоева», — сказал собеседник издания.
Вице-премьер — министр образования и науки Ингушетии Эсет Бокова поздравила стобалльников.
«Я вас поздравляю с высоким результатом и надеюсь на то, что эта победа поможет вам в будущем достигнуть больших успехов в выбранной профессии. Удачи всем выпускникам», — пожелала она.
Основной период ЕГЭ-2023 проходит с 26 мая по 1 июля. Следующим для выпускников станет экзамен по иностранному языку, который состоится сегодня, 16 июня.
Напомним, в Министерстве образования и науки республики работает телефон «горячей линии» по вопросам ЕГЭ: 8 (8732) 22-25-73.