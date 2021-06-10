Мошенничество

Два жителя Краснодара осуждены за попытку хищения 6,5 млн у вкладчиков в Ингушетии

0

В Ингушетии двух жителей Краснодарского края приговорили к 2 годам в исправительной колонии за попытку хищения банковского вклада у местных жителей в размере 6,5 млн рублей по поддельным документам, сообщили газете «Ингушетия» в региональной прокуратуре.

«Магасский районный суд Ингушетии рассмотрел уголовное дело в отношении двух жителей Краснодарского края, которых признали виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ, и с учетом мнения гособвинителя приговорил каждого из них к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сказал собеседник.

По версии следствия, 25 августа 2020 года злоумышленники в банке в Назрани по поддельной нотариальной доверенности попытались снять денежный вклад, принадлежащий жителю Чечни в размере 6,5 млн рублей.

«Тем не менее прямо в банке в момент совершения преступления были задержаны сотрудниками регионального управления ФСБ России и МВД по республике», — добавил представитель надзорного ведомства.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в Ингушетии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего судебного пристава, которого обвиняют в хищении 29 млн рублей за два месяца в 2019 году с банковских счетов умерших граждан.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Очередного осужденного по «митинговому делу» освободили из-под стражи после 9 месяцев заключения
Имущество должников в Ингушетии будет продано на электронном аукционе
Детский ансамбль «Лоаман оаз» занял второе место в фестивале сценического искусства «Величие Кавказских гор»
Ингушский спортсмен Ислам Кокурхоев стал победителем чемпионата Казахстана по грэпплингу
В Назрани в районе старой автостанции сбили пожилого мужчину
Специнтернат для детей с ОВЗ получил подарки и поздравление от членов ЕР
Строительство новой школы на 720 мест в сельском поселении Барсуки Ингушетии будет завершено в 2022 году
В новом микрорайоне Карабулака начато строительство школы на 720 мест
«Сад-гигант» в этом году планирует собрать в Ингушетии более 50 тонн черешни, что в два раза превышает прошлогодний показатель
Летний читальный зал Национальной библиотеки Ингушетии развернул свою работу в Назрани
Более тысячи человек посетили выставку Евгения Кольченко «Я это видел» в Назрани

Главное

Яндекс.Метрика

 