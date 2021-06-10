Два жителя Краснодара осуждены за попытку хищения 6,5 млн у вкладчиков в Ингушетии

«Магасский районный суд Ингушетии рассмотрел уголовное дело в отношении двух жителей Краснодарского края, которых признали виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ, и с учетом мнения гособвинителя приговорил каждого из них к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сказал собеседник.

По версии следствия, 25 августа 2020 года злоумышленники в банке в Назрани по поддельной нотариальной доверенности попытались снять денежный вклад, принадлежащий жителю Чечни в размере 6,5 млн рублей.

«Тем не менее прямо в банке в момент совершения преступления были задержаны сотрудниками регионального управления ФСБ России и МВД по республике», — добавил представитель надзорного ведомства.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в Ингушетии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего судебного пристава, которого обвиняют в хищении 29 млн рублей за два месяца в 2019 году с банковских счетов умерших граждан.