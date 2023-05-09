ММА

Два «золота» завоевали спортсмены из Ингушетии на первенстве России по ММА

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Два «золота» завоевали спортсмены из Ингушетии на первенстве России по смешанному боевому единоборству среди юниоров 18-20 лет, сообщает пресс-служба министерства спорта региона.

Соревнования, посвященные 78-летию Победы в ВОВ, проходили 6-7 мая на «Уфа-Арене» в столице Башкортостана.

Абдул-Малик Сириев, выступавший в весовой категории до 56, 7 кг, выиграл четыре боя, показав отличную технику и стратегию боя. В финале он встретился с опытным соперником из Волгограда и смог одержать победу в трудном поединке.

Юсуп Холухоев в весе до 61 кг также провел четыре боя, не давая своим соперникам шанса на победу. В финале он одержал победу над представителем Челябинска, благодаря своей силе и скорости.

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