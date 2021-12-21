Двадцать «Точек роста» и детский кванториум появятся в Ингушетии в ближайшее время

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Республике выделят более 660 млн руб. из федерального бюджета на открытие центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», детского кванториума, заявила газете «Ингушетия» министр образования и науки Эсет Бокова.

«В этом году Министерство образования и науки Ингушетии приняло участие в конкурсном отборе Минпросвещения РФ на 2024 год. Одобрены заявки на общий объем финансирования 664,5 млн руб., что позволит реализовать проекты, имеющие существенное значения для системы образования», — рассказала руководитель образовательного ведомства.

По ее информации, власти намерены создать детский кванториум, центр образования «IT-Куб», 20 «Точек роста». Кроме того, предполагается оснащение 180 кабинетов в 63 образовательных организациях, в том числе детсады, учреждения среднего профессионального образования. Это нужно для создания новых мест дополнительного образования общеразвивающих программ всех направленностей.

Как отметила Бокова, планируется запустить и проект, позволяющий на базе 133 образовательных организаций создать современную и безопасную электронную образовательную среду.

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