Две юные вокалистки из Карабулака Ингушетии стали лауреатами конкурса «Золотой орел»

Как сообщили в мэрии города, по итогам конкурса Цурова стала победителем, а Батырова — обладателем диплома 2-й степени.

Напомним, на днях в ДК города Назрани состоялся первый Международный многожанровый фестиваль-конкурс «Золотой орел» — синтез различных видов искусств: музыки, хореографии, вокала, театрального, изобразительного искусства.

Отмечается, что «Золотой орел» — это возрождение и сохранение национальных традиций, обрядов и обычаев, возможность сплотить и объединить представителей разных регионов и народов разных национальностей.

Фестиваль был приурочен к Году народного творчества в России и 30-летию Республики Ингушетия.