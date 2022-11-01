Конкурс

Две юные вокалистки из Карабулака Ингушетии стали лауреатами конкурса «Золотой орел»

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Воспитанницы вокального класса на базе карабулакского Дома культуры Луиза Цурова, и Хава Батыровас тали лауреатами международного конкурса «Золотой орел».

Как сообщили в мэрии города, по итогам конкурса Цурова стала победителем, а Батырова — обладателем диплома 2-й степени.

Напомним, на днях в ДК города Назрани состоялся первый Международный многожанровый фестиваль-конкурс «Золотой орел» — синтез различных видов искусств: музыки, хореографии, вокала, театрального, изобразительного искусства.

Отмечается, что «Золотой орел» — это возрождение и сохранение национальных традиций, обрядов и обычаев, возможность сплотить и объединить представителей разных регионов и народов разных национальностей.

Фестиваль был приурочен к Году народного творчества в России и 30-летию Республики Ингушетия.

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