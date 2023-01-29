Греко-римская борьба

Две золотых и одну серебряную медали завоевали борцы из Ингушетии на турнире в Москве

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Представители спортивного клуба «Ади Ахмад» завоевали две золотых и одну серебряную медали на первенстве Москвы по греко-римской борьбе среди юношей 2006-2007 годов рождения, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе республиканской федерации спортивной борьбы.

Победителями турнира стали Мехди Дзейтов в весе 55 кг и Мурад Калиматов — 60 кг. Второе место у Ансара Хамоева в весовой категории до 71 кг. Ответственным на соревнованиях был тренер высшей категории Алихан Арапханов.

Состязания проходили в спорткомплексе «Олимпийская деревня-80» и стали отборочными на первенство России, которое пройдет в Самаре в середине марта.

После разбора выступления спортсменов, президент федерации спортивной борьбы региона Руслан Белхороев отметил, что Дзейтов уверено провел три встречи и досрочно выиграл все схватки со счетом 8:0.

«Выделю и Калиматова: показал настоящий характер, проигрывая в финале 5:1 не сдался, до последней секунды ожесточенно боролся и оказался сильнее своего соперника», — сказал Белхороев.

По его словам, это то, о чем он всегда говорит своим воспитанникам: никогда нельзя сдаваться, нужно бороться до конца.

«К сожалению, Хамхоев стал вторым, проиграв по последнему действию. Проанализируем ошибки и учитывая их, будем готовиться к первенству страны. Нам есть над чем работать и есть к чему стремится. Поздравляю спортсменов и тренеров», — добавил глава федерации спортивной борьбы республики.

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