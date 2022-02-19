Происшествие

Двое детей госпитализированы после ДТП со школьным автобусом в Ингушетии

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В Малгобекском районе в субботу произошла автомобильная авария, в результате которой двое несовершеннолетних попали в больницу, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканского МВД.

«19 февраля в сельском поселении Нижние Ачалуки столкнулись «Лада Ларгус» и школьный микроавтобус. На место происшествия выехали сотрудники полиции во главе с министром внутренних дел по Ингушетии Михаилом Коробкиным», — сказал представитель ведомства.

По его данным, в результате происшествия двое несовершеннолетних доставлены в детскую больницу в Назрани, угрозы их жизни нет.

По данному факту министерство внутренних дел проводит проверку.

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