Двое детей отравились угарным газом в Ингушетии

Сообщение о происшествии поступило в дежурную смену ГУ МЧС по региону в 02:30 мск 21 апреля.

По прибытии по адресу проживания аварийной службой было установлено, что в ванной комнате была неисправна вытяжная система водонагревательного оборудования. В результате чего пострадало двое детей 2011 и 2014 годов рождения, говорится в релизе пресс-служба чрезвычайного ведомства.

Утечка была устранена дежурной службой, угрозы безопасности здоровья жильцов нет. Состояние пострадавших после оказания специализированной медицинской помощи удовлетворительное.