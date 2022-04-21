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Двое детей отравились угарным газом в Ингушетии

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В городе Карабулаке Ингушетии ночью в четверг двое детей 8 и 11 лет отравились угарным газом.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную смену ГУ МЧС по региону в 02:30 мск 21 апреля.

По прибытии по адресу проживания аварийной службой было установлено, что в ванной комнате была неисправна вытяжная система водонагревательного оборудования. В результате чего пострадало двое детей 2011 и 2014 годов рождения, говорится в релизе пресс-служба чрезвычайного ведомства.

Утечка была устранена дежурной службой, угрозы безопасности здоровья жильцов нет. Состояние пострадавших после оказания специализированной медицинской помощи удовлетворительное.

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