Двое детей отравились в Ингушетии угарным газом
В столице Ингушетии городе Магасе двое детей отравились угарным газом, сообщает пресс-служба регионального чрезвычайного ведомства.
Сообщение о том, что в приемное отделение ДРКБ доставлены дети с признаками отравления угарным газом, поступило в дежурную смену ГУ МЧС сегодня в 12.07 мск.
По прибытию на адрес проживания аварийной службой было установлено, что была не исправна система вытяжки отопительного оборудования.
Состояние пострадавших детей удовлетворительное.