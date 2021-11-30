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Двое детей отравились в Ингушетии угарным газом

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В столице Ингушетии городе Магасе двое детей отравились угарным газом, сообщает пресс-служба регионального чрезвычайного ведомства.

Сообщение о том, что в приемное отделение ДРКБ доставлены дети с признаками отравления угарным газом, поступило в дежурную смену ГУ МЧС сегодня в 12.07 мск.

По прибытию на адрес проживания аварийной службой было установлено, что была не исправна система вытяжки отопительного оборудования.

Состояние пострадавших детей удовлетворительное.

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