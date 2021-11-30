Двое детей отравились в Ингушетии угарным газом

Сообщение о том, что в приемное отделение ДРКБ доставлены дети с признаками отравления угарным газом, поступило в дежурную смену ГУ МЧС сегодня в 12.07 мск.

По прибытию на адрес проживания аварийной службой было установлено, что была не исправна система вытяжки отопительного оборудования.

Состояние пострадавших детей удовлетворительное.