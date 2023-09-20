Двое несовершеннолетних попали в больницу в результате взрыва запала от гранаты в Ингушетии
Сотрудники правоохранительных органов республики устанавливают обстоятельства инцидента в Малгобекском районе, в результате которого двое подростков пострадали и доставлены в больницу с серьёзными ранениями, сообщили газете «Ингушетия» правоохранительных органах республики.
«В сельском поселении Верхние Ачалуки мальчики нашли в сарае пакет со взрывными устройствами. Там же находился запал от боевой гранаты. В результате неосторожного обращения запал взорвался. Двоюродные братья получили серьёзные ранения, один из них находится доставлен в реанимацию», — сказал собеседник.
Силовики полагают, что находки принадлежали дедушке одного из пострадавших, работавшему в правоохранительных органах и скончавшемуся десять лет назад.
На месте происшествия обнаружены две гранаты Ф-1, пустые магазины от автомата, пустые кобуры для пистолета, запалы, предположительно, снаряд подствольного гранатомета, дымовые шашки.
Стражи правопорядка по данному эпизоду проводят проверку для выяснения причин взрыва.