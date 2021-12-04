Двое представителей Ингушетии принимают участие в конкурсе «Лидеры России»

Региональные финалы для участников из ЮФО и СКФО флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» стартовали в Ростове-на-Дону. Среди конкурсантов — два представителя Ингушетии (трек «Государственное правление).

Как отмечает пресс-служба полпредства главы государства в СКФО, финалисты успешно прошли дистанционные этапы, а также очное контрольное тестирование, теперь им предстоят оценочные испытания, которые пройдут 3-5 декабря. Конкурсанты продемонстрируют свои лидерские качества в реальных управленческих кейсах и поборются за выход в суперфинал.

«Конкурс «Лидеры России» проводится четыре года, и за этот сравнительно небольшой срок уже успел стать по-настоящему системным механизмом, который помогает выявлять в субъектах амбициозных профессионалов, готовых работать на благо страны, поддерживать энергичных и талантливых управленцев, открывать им новые возможности для роста, расширения карьерных горизонтов. Успехи участников — это часть общего успеха государства, весомый вклад в его будущее. Уверен, что в рамках финальных состязаний представители Северного Кавказа достойно представят регионы и подтвердят звание лидеров в своих направлениях», — сказал полпред Президента Росси в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.

Победители треков отправятся в суперфинал конкурса и получат образовательный грант в размере 1 млн рублей.

Также они будут включены в программу наставничества конкурса и смогут поработать с наставниками из числа руководителей субъектов России и других известных государственных и общественно-политических деятелей (для трека «Государственное управление»), сильнейших управленцев в области бизнеса и промышленности, руководителей крупнейших российских компаний (для трека «Бизнес и промышленность»).