НВФ

Двое участников НВФ задержаны в Ингушетии

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Силовики нашли оружие и боеприпасы в домах участников незаконных вооруженных формирований, сообщил газете «Ингушетия» представитель пресс-службы регионального МВД.

«Сотрудники Центра противодействия экстремизму республиканского МВД совместно с коллегами из УФСБ при обследовании зданий в домовладении местного жителя обнаружили и изъяли самодельный боеприпас и его компоненты», - сказал собеседник издания.

По его информации, в тот же день по месту жительства другого мужчины силовики нашли самодельный боеприпас.

По данным фактам СУ СКР по региону приняты соответствующие процессуальные решения.

Кроме того, правоохранительные органы в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу обнаружили в сельском поселении Плиево на открытом участке местности закопанную в землю 50-литровую пластиковую бочку, из которой изъято: два автомата системы Калашникова «АК-47», 7 магазинов коробчатого типа и 711 патронов калибра 7,62 мм.

Двое жителей дали признательные показания, они задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Ранее задержанные принимали участие в деятельности НВФ.

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