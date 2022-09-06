Двое военнослужащих из Ингушетии погибли в спецоперации на Украине

«К огромному сожалению, продолжают поступать сообщения о гибели военнослужащих из Ингушетии, которые участвуют в спецоперации на Украине. Ефрейторы Беслан Хаутиев и Зелимхан Вышегуров служили в разведроте и выполняли сложные и ответственные задания. Они погибли во время артобстрела населённого пункта Нестерянка Запорожской области», — прокомментировал Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, у 36-летнего Хаутиева остались супруга с ребенком, у 37-летнего Вышегурова — пять детей. Его похоронят в родном селении Гамурзиево.

Глава республики заявил, что семьям погибших будет оказана помощь.

Дала гешт долда! Дала къахетам болба!