Двое взрослых и ребенок пострадали при столкновении трех автомобилей в Ингушетии

Сообщение о том, что на ФАД «Кавказ» произошло ДТП поступило в дежурную смену ГУ МЧС по республике 21 августа в 20.07 мск. По прибытии на место происшествия спасателями было установлено, что столкнулись КамАЗ, «Форд Фокус» и «Тайота Камри»

Пострадавшие доставлены в Сунженскую центральную районную больницу на автомобилях скорой помощи. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.