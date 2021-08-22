ДТП

Двое взрослых и ребенок пострадали при столкновении трех автомобилей в Ингушетии

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Двое взрослых и ребенок пострадали при столкновении трех автомобилей в Ингушетии накануне вечером, сообщает пресс-служба регионального чрезвычайного ведомства.

Сообщение о том, что на ФАД «Кавказ» произошло ДТП поступило в дежурную смену ГУ МЧС по республике 21 августа в 20.07 мск. По прибытии на место происшествия спасателями было установлено, что столкнулись КамАЗ, «Форд Фокус» и «Тайота Камри»

Пострадавшие доставлены в Сунженскую центральную районную больницу на автомобилях скорой помощи. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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