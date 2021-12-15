Двое жителей Ингушетии арестованы по делу о подготовке теракта

«В отношении двух жителей республики, подозреваемых в подготовке теракта на территориях зданий правоохранительных органов, избрана мера пресечения в виде заключение под стражу», — сказал источник.

По его словам, стражи правопорядка установили, что члены запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство», действуя группой лиц по предварительному сговору, не позднее 31 августа 2021 года задумали совершить теракт. Подозреваемые планировали подрыв административных зданий управления вневедомственной охраны и ППС в Сунже.

«С этой целью не позднее 31 августа они приобрели компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, в том числе пластиковые емкости с легковоспламеняющимися жидкостями, соответствующими составу загущенного горючего кустарного производства, предназначенного для поражения живой силы и объектов. Купили кальций-аммиачную селитру, алюминиевую пудру, саморезы по дереву, дюбеля-гвозди, двухпроводной кабель, бытовые источники тока, кофемолку», — сказал источник.

По его данным, из этих компонентов возможно изготовление самодельного взрывного устройства типа «подрывной заряд» кругового или направленного действия с готовыми поражающими элементами и массой заряда в тротиловом эквиваленте 0,875 кг.

Преступление не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам. Эти предметы были изъяты 31 августа сотрудниками ЦПЭ и ФСБ при задержании. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту). Оба участника террористической организации взяты под арест.