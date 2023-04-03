Двое жителей Ингушетии из Мытищ привезли в регион для сбыта 1,5 кг героина

Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, в домовладении одного из обвиняемых, наркотики смешивали с тростниковым сахаром для увеличения массы. Героин был расфасован в 41 сверток, для последующего сбыта в более мелких партиях через «закладки».

Посредством сети «Интернет» они должны были направлять организатору группы координаты с указанием местонахождения тайников, а тот в свою очередь направлять информацию потенциальным покупателям. Реализовать это не удалось, поскольку граждане были задержаны правоохранителями.

Уголовное дело окончено расследованием УФСБ России по республике и направлено в Назрановский районный суд для рассмотрения по существу.

В отношении других соучастников преступления дело выделено в отдельное производство.