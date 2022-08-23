Мошенничество

Двое жителей Ингушетии из-за мошенников лишились 84 тыс. рублей

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Накануне в дежурную часть ОМВД России по городу Назрани республики обратился местный житель, сообщивший, что 10 августа он заказал у неустановленного лица по объявлению, размещенному в сети «Интернет» на сайте «berkat_lady», мебель (стол и 8 стульев).

Покупатель оплатил товар, переведя продавцу 22 тыс. рублей через мобильное приложение. Вместе с тем по настоявшее время заказ им не получен, связь с заявителем «продавец» прервал.

Жителю Назрановского района 21 августа позвонил неизвестный, назвавшийся сотрудником банковской организации. Мужчина, злоупотребив доверием заявителя, обманным путем, под предлогом активации бонуса в размере 8 тыс. рублей, незаконно списал с его банковской карты 62 тыс. руб.

В действиях неизвестных усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 159 УК России, проводится проверка, говорится в релизе пресс-службы МВД по Ингушетии.

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