Двое жителей Ингушетии из-за мошенников лишились 84 тыс. рублей

Покупатель оплатил товар, переведя продавцу 22 тыс. рублей через мобильное приложение. Вместе с тем по настоявшее время заказ им не получен, связь с заявителем «продавец» прервал.

Жителю Назрановского района 21 августа позвонил неизвестный, назвавшийся сотрудником банковской организации. Мужчина, злоупотребив доверием заявителя, обманным путем, под предлогом активации бонуса в размере 8 тыс. рублей, незаконно списал с его банковской карты 62 тыс. руб.

В действиях неизвестных усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 159 УК России, проводится проверка, говорится в релизе пресс-службы МВД по Ингушетии.