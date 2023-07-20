Двое жителей Ингушетии отправили сильнодействующее вещество из Москвы в регион по почте
Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Ингушетии в ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках ранее возбужденного уголовного дела по ч. 3 ст. 234 УК России, установили, что двое жителей республики незаконно приобрели в Москве 200,01 граммов прегабалина.
Сильнодействующее вещество было направлено по почте на имя жителя сельского поселения Троицкое Сунженского района с отметкой «до востребования».
В отношении граждан правоохранителями возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 234 УК России. Один из фигурантов с 10 марта текущего года содержится в следственном изоляторе, второму избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, информирует пресс-служба МВД по республике.