Двое жителей Ингушетии ответят в суде за кражу алюминиевых профилей из агрокомбината
Прокуратурой Сунженского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух 19-летних местных жителей. Они обвиняются в тайном хищении чужого имущества, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По версии следствия, злоумышленники, в ночное время суток в ноябре прошлого года, открутив гайки крепления, совершили хищение алюминиевых профилей вертикального остекления в количестве 53 штук, принадлежащие ООО «Агрокомбинат «Сунжа».
Таким образом, они причинили предприятию материальный ущерб на сумму более 122 тыс. рублей.
Похищенное имущество молодые люди сбыли на пункте приема цветного металла, а полученными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.
Уголовное дело прокурором направлено в Сунженский районный суд республики.