Двое жителей Ингушетии ответят в суде за кражу алюминиевых профилей из агрокомбината

По версии следствия, злоумышленники, в ночное время суток в ноябре прошлого года, открутив гайки крепления, совершили хищение алюминиевых профилей вертикального остекления в количестве 53 штук, принадлежащие ООО «Агрокомбинат «Сунжа».

Таким образом, они причинили предприятию материальный ущерб на сумму более 122 тыс. рублей.

Похищенное имущество молодые люди сбыли на пункте приема цветного металла, а полученными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.

Уголовное дело прокурором направлено в Сунженский районный суд республики.