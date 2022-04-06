Прокуратура

Двое жителей Ингушетии ответят в суде за кражу алюминиевых профилей из агрокомбината

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Прокуратурой Сунженского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух 19-летних местных жителей. Они обвиняются в тайном хищении чужого имущества, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, злоумышленники, в ночное время суток в ноябре прошлого года, открутив гайки крепления, совершили хищение алюминиевых профилей вертикального остекления в количестве 53 штук, принадлежащие ООО «Агрокомбинат «Сунжа».

Таким образом, они причинили предприятию материальный ущерб на сумму более 122 тыс. рублей.

Похищенное имущество молодые люди сбыли на пункте приема цветного металла, а полученными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.

Уголовное дело прокурором направлено в Сунженский районный суд республики.

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