Двое жителей Ингушетии подозреваются в нападении на полицейских

«По данным следствия, вечером 14 декабря этого года в городе Малгобеке водитель автомобиля «Тойота-Корола» грубо нарушал правила дорожного движения, создавая угрозу жизни и безопасности граждан. Игнорируя требования сотрудников ДПС остановиться, а кроме того и запрещающий сигнал светофора, водитель скрылся во дворе одного из домов, где произвел вынужденную остановку», — говорится в релизе.

На законное требование полицейских, мужчина отказался предъявить регистрационные документы на транспортное средство и право управления им, а затем вместе с пассажиром указанного автомобиля применил в отношении сотрудников полиции, находившихся при исполнении своих должностных обязанностей, физическое насилие.

Злоумышленники задержаны в порядке, предусмотренном статьями 91 и 92 УПК России.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.