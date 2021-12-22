Следком

Двое жителей Ингушетии подозреваются в нападении на полицейских

0

В Ингушетии возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей республики 28 и 32 лет. Они подозреваются в нападении на правоохранителей, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

«По данным следствия, вечером 14 декабря этого года в городе Малгобеке водитель автомобиля «Тойота-Корола» грубо нарушал правила дорожного движения, создавая угрозу жизни и безопасности граждан. Игнорируя требования сотрудников ДПС остановиться, а кроме того и запрещающий сигнал светофора, водитель скрылся во дворе одного из домов, где произвел вынужденную остановку», — говорится в релизе.

На законное требование полицейских, мужчина отказался предъявить регистрационные документы на транспортное средство и право управления им, а затем вместе с пассажиром указанного автомобиля применил в отношении сотрудников полиции, находившихся при исполнении своих должностных обязанностей, физическое насилие.

Злоумышленники задержаны в порядке, предусмотренном статьями 91 и 92 УПК России.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
По просьбе властей Ингушетии энергетики устанавливают новый трансформатор в сельском поселении
Алаудин Эсмурзиев назначен на пост директора Республиканского дома народного творчества Ингушетии
Родственники военврача Асият Тутаевой стали почетными гостями на спектакле «Подвиг горянки»
Число умерших с Covid-19 в Ингушетии выросло до 460 человек
В Ингушетии будут судить жительницу Чечни за кражу золотой цепочки
Житель Ингушетии получил условный срок за хранение патронов
Более 64,5 млн рублей выделено Ингушетии на поддержку больниц, помогающих больным Covid-19
Жителя Ингушетии оштрафовали и дали год тюрьмы за дачу взятки полицейскому
В МВД по Ингушетии напомнили об ответственности за продажу пиротехники несовершеннолетним
Жителям двух улиц города Назрани Ингушетии на 6 часов отключат газ
Мусорную свалку в городе Карабулаке Ингушетии ликвидируют до конца 2024 года

Главное

Яндекс.Метрика

 