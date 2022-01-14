Следком

Двое жителей Ингушетии подозреваются в нападении на полицейских

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В отношении двух жителей Ингушетии 30 и 33 лет возбуждено уголовное дело, они подозреваются в применении насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, около полуночи 11 января этого года подозреваемые, находясь в городе Карабулаке вблизи парка имени Суламбека Осканова, нарушали общественный порядок. На законные требования полицейского прекратить нарушение общественного порядка, подозреваемые напали на него.

Прибывшие на место происшествия правоохранители поместили подозреваемых в служебный автомобиль, где по пути следования один из злоумышленников также применил насилие в отношении одного из сотрудников полиции.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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