Двое жителей Ингушетии похитили отопительное оборудование на 170 тыс. руб.

Злоумышленники, в июне прошлого года, проникли на территорию строящегося частного домовладения в сельском поселении Экажево и похитили отопительное оборудование на сумму около 170 тыс. рублей.

Вскоре их причастность к краже была установлена правоохранителями, а похищенное имущество изъято.

Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Назрановский районный суд.