Двое жителей Ингушетии похитили отопительное оборудование на 170 тыс. руб.
Двое жителей Назрановского района региона обвиняются в краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Злоумышленники, в июне прошлого года, проникли на территорию строящегося частного домовладения в сельском поселении Экажево и похитили отопительное оборудование на сумму около 170 тыс. рублей.
Вскоре их причастность к краже была установлена правоохранителями, а похищенное имущество изъято.
Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Назрановский районный суд.