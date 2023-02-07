Кража

Двое жителей Ингушетии похитили отопительное оборудование на 170 тыс. руб.

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Двое жителей Назрановского района региона обвиняются в краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Злоумышленники, в июне прошлого года, проникли на территорию строящегося частного домовладения в сельском поселении Экажево и похитили отопительное оборудование на сумму около 170 тыс. рублей.

Вскоре их причастность к краже была установлена правоохранителями, а похищенное имущество изъято.

Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Назрановский районный суд.

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